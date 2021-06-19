Писатель Слава Сэ скончался от коронавируса. Ему было 52 года

Латвийский писатель и блогер Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, скончался от осложнений после коронавируса на 53 году жизни. Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте».

В начале июня Солдатенко попал в реанимацию с тяжелой формой COVID-19. В сентябре у писателя должен был состояться спектакль «Полтора рояля».

Слава Сэ приобрел популярность короткими рассказами и заметками в своем блоге, которые заметило издательство «АСТ» и предложило сделать из них книгу. Его дебют — сборник «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». В 2010 году его наградили премией интернет-сервиса «Имхонет» в номинации «Любимые журналисты».