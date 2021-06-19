Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

Министерство транспорта потребовало от российский авиакомпаний, чтобы те при продаже билетов на своих онлайн-площадках обеспечили пассажирам возможность авторизации по сертификату о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства, направленное перевозчикам.

Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Данные о прививке при верификации пользователей должны будут браться с «Госуслуг».

По данным РБК, правило о предоставлении пассажирами справки о прохождении вакцинации от COVID-19 могут распространить на все виды транспорта.

Источник в Минтрансе подтвердил подлинность переписки, но официальный представитель министерства от комментариев отказался, отмечает издание. Собеседник РБК в крупной авиакомпании рассказал, что вопрос использования такого сертификата при покупке билета действительно обсуждается, однако окончательного решения по нему пока нет.

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, была объявлена обязательная вакцинация работников сферы услуг, торговли и общепита, культуры и образования, транспорта и других отраслей. Власти некоторых регионов также ввели ограничения на посещение общественных мест и массовых мероприятий для тех, кто не вакцинировался.