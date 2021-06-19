В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами. Есть погибшие

В Кемеровской области в результате крушения самолета погибли от 4 до 9 человек. Всего на борту самолета было 19 человек, передает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ региона.

Руководитель ведомства Виктор Шемоханов заявил о девяти погибших — двух членов экипажа и семи парашютистов. Однако Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в самолете летели 14 человек, четверо из которых погибли.

По словам Шемоханова, самолет L-410 был в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день с аэропорта Танай. «На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел», — добавил он.

Самолет задел крылом крону деревьев и упал в деревне Журавлево.