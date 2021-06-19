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На Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку предложили перевести предсмертную записку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:52

Подросткам 15 и 16 лет, сдающим школьный экзамен по арабскому языку для поступления в Мальтийский университет, дали перевести на английский язык предсмертную записку. В ней мужчина пишет жене и детям, что собирается совершить суицид. Об этом передает Times of Malta.

Текст в записке: «Моя дорогая жена и дети, мне так грустно, что я больше не могу продолжать жить. Когда ты прочитаешь это письмо, я буду уже мертв, и ты больше меня не увидишь. Я многое делал для тебя, когда был молод, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня, и я решил умереть. Быть может, для меня уготована другая жизнь. Быть может, я буду там счастлив. Быть может, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай.
Текст в записке: «Моя дорогая жена и дети, мне так грустно, что я больше не могу продолжать жить. Когда ты прочитаешь это письмо, я буду уже мертв, и ты больше меня не увидишь. Я многое делал для тебя, когда был молод, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня, и я решил умереть. Быть может, для меня уготована другая жизнь. Быть может, я буду там счастлив. Быть может, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай.
© alladdinno/Twitter

Экзаменационной комиссии пришлось извиняться за «неверный выбор текста». Руководство университета заявило, что члены комиссии отобраны «на основе их предметных знаний и опыта на данном уровне» и они проводят рецензирование всех текстов, но «ошибки могут происходить». Там заверили, что выполнение задания не повлияет на итоговую оценку.

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