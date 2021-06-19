РКН удалил около 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. В Москве завели 24 уголовных дела

С начала года Роскомнадзор заблокировал порядка 150 сайтов, на которых в том числе продавались сертификаты вакцинации от COVID-19. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

С начала 2020 года РКН удалил или заблокировал свыше 1 тыс. материалов, распространяющих недостоверные сведения о коронавирусе.

В Главном управлении МВД по Москве сообщили о 24 уголовных делах, возбужденных по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов вакцинации. 23 из них — по статье 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», 1 — по статье «Мошенничество».

В рамках «проверочной закупки» правоохранители задержали женщину, продавшую за сертификаты о вакцинации от COVID-19 за 5000 рублей. В СВАО московские полицейские задержали курьера с документами на разные имена.

На этой неделе Baza выпустила расследование о «черном рынке» сертификатов вакцинации от COVID-19. Журналист купил такой документ у нелегального продавца в Telegram и получил отметку о прививке на сайте госуслуг, а также в официальном реестре. Ампулу, которую должны были ему ввести, вскрыли и утилизировали.