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Тейлор Свифт перевыпустит альбом «Red» 2012 года

Дарья Мельникова
Вчера в 23:40

Тейлор Свифт объявила в инстаграме, что перезаписанная версия ее четвертого студийного альбома «Red» выйдет 19 ноября.

«Это будет первый раз, когда вы услышите все 30 песен, которые должны были выйти на альбоме. Одна из них длится десять минут», — написала певица в своем посте. В комментариях фанаты предполагают, что речь идёт о расширенной версии трека «All Too Well».

По словам певицы, «Red» напоминал ей человека с разбитым сердцем, разломленной мозаикой чувств, которые в конце концов каким‑то образом сошлись вместе.

Свифт переделывает все свои альбомы после того, как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки.

В апреле артистка поделилась перезаписанной версией своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless [Taylor’s Version]», а также ранее неизвестной ранее песней «You All Over Me» при участии Марен Моррис.

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