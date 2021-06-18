Тейлор Свифт перевыпустит альбом «Red» 2012 года

Тейлор Свифт объявила в инстаграме, что перезаписанная версия ее четвертого студийного альбома «Red» выйдет 19 ноября.

«Это будет первый раз, когда вы услышите все 30 песен, которые должны были выйти на альбоме. Одна из них длится десять минут», — написала певица в своем посте. В комментариях фанаты предполагают, что речь идёт о расширенной версии трека «All Too Well».

По словам певицы, «Red» напоминал ей человека с разбитым сердцем, разломленной мозаикой чувств, которые в конце концов каким‑то образом сошлись вместе.