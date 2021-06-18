Фонд V–A–C запустил опен-колл для художников и гейм-дизайнеров

Фонд V–A–C открыл регистрацию для художников и гейм-дизайнеров для участия в фестивале дворовых игр «Какие правила?». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В рамках проекта участники должны будут реализовать один из трех форматов игр на выбор: словесно-ролевые вроде «Мафии», семейные подвижные, как «Салочки» или перфомативные. Они были выбраны для того, чтобы самые разные посетители мероприятия могли получить комфортный опыт от игры.

«Мы призываем всех сбежать из парка аттракционов, где нужно пристегнуть ремни и ждать, когда станет увлекательно, и вернуться во двор, в котором можно выбирать, кем быть и как играть», — сказано на сайте опен-колла.