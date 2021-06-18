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Фонд V–A–C запустил опен-колл для художников и гейм-дизайнеров

Дарья Мельникова
Вчера в 22:29

Фонд V–A–C открыл регистрацию для художников и гейм-дизайнеров для участия в фестивале дворовых игр «Какие правила?». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В рамках проекта участники должны будут реализовать один из трех форматов игр на выбор: словесно-ролевые вроде «Мафии», семейные подвижные, как «Салочки» или перфомативные. Они были выбраны для того, чтобы самые разные посетители мероприятия могли получить комфортный опыт от игры.

«Мы призываем всех сбежать из парка аттракционов, где нужно пристегнуть ремни и ждать, когда станет увлекательно, и вернуться во двор, в котором можно выбирать, кем быть и как играть», — сказано на сайте опен-колла.

В каждой категории будет один победитель. Он получит право на заключение договора на 20 тыс. рублей с организаторами на доработку игры.

К участию допускаются лица, проживающие на территории РФ и достигшие 18 лет. Заявки на участие принимаются на почту letspretend@v-a-c.org до 7 июля. Фестиваль пройдет в ноябре, более подробную информацию можно найти здесь.

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