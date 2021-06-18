Трехдневные выборы в Госдуму, отмена «Дикой мяты» и другие новости дня

В России продолжает расти заболеваемость COVID-19. За последние стуки выявили 17 262 случаев, из них 9056 — в Москве.

В столице продлили ограничительные меры до 29 июня и запретили оказывать плановую медицинскую помощь людям без прививки от коронавируса. Режим нерабочих дней в Москве продлеваться не будет, он отменяется с 21 июня.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В ЦИК заявили, что это самый оптимальный вариант, гарантирующий безопасность и удобство для избирателей.

Из элитной школы-интерната при МГУ уволили учителя физики Сергея Сергеева. Это произошло после того, как издание «Проект» опубликовало расследование о многолетних сексуальных домогательствах преподавателя к ученикам.

Из‑за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране отменили «Дикую мяту», а фестивали Chess & Jazz и «Форма» перенесли.

Суд вернул в полицию материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя. Причины возврата неизвестны.

Земфира через суд требует от Евгения Гришковца 1,5 млн рублей за слова, порочащие ее репутацию. В эфире «Дождя» он назвал певицу наркоманкой с наркоманскими песнями, комментируя ее последний альбом «Бордерлайн».

Палеонтологи нашли останки доисторического носорога, который был самым большим млекопитающим, когда‑либо жившим на Земле. Длина его тела составляла 8 метров, а голова возвышалась над поверхностью на 7 метров.

Норвежский дуэт Kings of Convenience выпустил свой первый за 12 лет альбом «Peace or Love». Осенью музыканты отправятся в тур по Европе в поддержку релиза.

Netflix показал трейлер второго сезона комедийного сериала «Я никогда не…», а Николас Кейдж попытался найти пропавшего питомца в первом ролике к фильму «Свинья».

26 июня в летнем кинотеатре Музея «Гараж» состоится показ фильма «Планета» и встреча с режиссером Амалией Ульман. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где была номинирована на гран-при жюри.