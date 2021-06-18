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Катерина Гордеева стала новой гостьей «вДудя»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:10

Российская журналистка Катерина Гордеева стала новой героиней ютьюб-шоу «вДудь». В нем она рассказала о работе на НТВ, про русский феминизм и взрослении в Ростове-на-Дону.

В интервью журналистка вспомнила свою жизнь в Ростове-на-Дону. «Вот сериал „Бригада“ это очень правдивый сериал, и я его во многом видела из окна», — сказала Гордеева. По ее словам, в 13-14 лет она написала заметку в газету о том, что «дескать место под детскую больницу отхапала себе группировка и там будет казино». Тогда девушка подумала о том, что написала об этом со слов каких‑то людей, но не спросила у второй. Гордеева взяла телефонный справочник Ростова-на-Дону, позвонила в офис бандитов и рассказала им о публикации в газете. После разговора журналистка подружилась с ними, они забрали ее из школы в ресторан и отвезли в редакцию на малиновом мерседесе.

В комментариях под видео пользователи положительно отреагировали на новую гостью.

«После предыдущих персонажей слушать грамотную речь гостя особенно приятно», — пишет Максим Мезилинцев.

Катерина Гордеева — российская журналистка, ведущая ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой». Наибольшую известность девушка получила как корреспондент и автор документальных фильмов на НТВ.

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