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Китайские ученые нашли останки самого большого млекопитающего на Земле — доисторического носорога

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:05

Китайские палеонтологи установили новый вид гигантского носорога — самого большого наземного млекопитающего, когда‑либо ходившего по Земле. Согласно заявлению Китайской академии наук, животное обитало в основном в Азии. Об этом передает Reuters.

Кости носорога под названием Linxia Giant Rhino, обнаруженные еще в 2015 году, исследовала американо-китайская группа. Ученые отмечают, что это редкий случай, ведь окаменелости разбиты на части, но в этот раз череп попался без повреждений. Он больше метра в длину. Вместе с ним сохранился шейный отдел позвоночника.

По словам исследователей, животное весило 24 тонны, а его размеры равнялись шести слонам. Длина его тела составляла 8 метров, а его голова возвышалась над землей на высоте 7 метров.

Останки нашли в китайской провинции Ганьсу. Жили гигантские носороги в Китае, Монголии, Казахстане и Пакистане, а также в Восточной Европе. Он жил в северной части Тибетского нагорья около 31 млн лет назад, прежде чем мигрировать на юго-запад в Казахстан, а затем в Пакистан из‑за изменения климата. Ученые отмечают, что находка позволит изучить, как формировалось Тибетское плато — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира.

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