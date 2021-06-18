Вышел трейлер второго сезона «Я никогда не…» от Netflix

В трейлере старшеклассница тамильского происхождения Деви (Майтрейи Рамакришнан) пытается выбрать между двумя парнями: Пэкстоном (Даррен Барнет) и Беном (Джарен Льюисон). Ее лучшие подружки Элинор (Рамона Янг) и Фабиола (Ли Родригес) сходятся в одном мнении и в унисон говорят: «Пэкстон». Но девушка решает, что будет встречаться с ними двумя.

Сериал рассказывает о 15-летней индийской школьнице Деви Вишвакумар. Родители девушки переехали в США еще до ее рождения и поселились в одном из престижных районов Лос-Анджелеса. После неудачного первого года в старшей школе главная героиня решает изменить свою жизнь и избавиться от имиджа неудачницы-ботанки.