В ЦИК объявили о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет проходить в течение трех дней подряд. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет — здоровье наших граждан», — заявила Памфилова.

По ее словам, оптимальный вариант, гарантирующий безопасность и удобство для избирателей, — трехдневное голосование с 17 по 19 сентября.

Памфилова пояснила, что на выборах в сентябре не будет применяться форма голосования на придомовых территориях, которую в 2020 году прозвали «голосованием на пеньках».

Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года.