В московских больницах плановую медпомощь окажут только вакцинированным людям

В больницах Москвы запретили оказывать плановую медицинскую помощь людям без прививки от COVID-19. Департамент здравоохранения столицы называет меру «для безопасности пациентов» временной.

В Депздраве объяснили, что у госпитализированных иммунитет уже ослаблен, а изолировать каждого пациента невозможно. В сообщении подчеркивается, что ограничения не коснутся людей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентов с противопоказаниями к прививке.

Экстренная медпомощь будет также оказана вне зависимости от статуса вакцинации, уточнили в ведомстве.

За последние сутки в Москве выявили 9056 случаев COVID-19 — максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии. Сергей Собянин рассказал о новых ограничениях в столице: среди них — «бесковидные» рестораны, лимит в 1000 зрителей и ревакцинация.