Фонд «Подари жизнь» запустил благотворительную акцию «Шарим помощь» для выпускников школ

Фонд «Подари жизнь» запустил акцию «Шарим помощь», чтобы привлечь выпускников школ к благотворительности. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба фонда.

В этом году с 18 по 26 июня «Подари жизнь» предлагает всем выпускникам отметить окончание школы взрослым поступком — поддержать тех, кому нужна помощь. Каждый год в небо отпускают воздушные шары как символ прощания с детством и школой. С этого года фонд превращает привычный воздушный шарик еще и в символ благотворительности.

Фонд предлагает выпускникам сделать любое пожертвование на лечение детей на сайте «Шарим помощь», а также запустить вместо обычных шариков виртуальные — воспользоваться маской #шаримпомощь из аккаунта фонда в инстаграме. В московском офисе «Подари жизнь» можно будет получить железный значок как знак причастности к благотворительности.

«„Шарим помощь“ — это возможность для каждого выпускника присоединиться к благотворительности простым и очень красивым способом. По-моему, это отличное начало взрослой жизни», — рассказывает об акции директор фонда Екатерина Шергова.