Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против COVID-19 в виде жевательной резинки. Эту информацию РБК подтвердил директор института полковник Сергей Борисевич.

Близкий к военному ведомству источник издания рассказал, что работы ведет 48-й ЦНИИ. В планах создать мукозальную вакцину в виде жвачки и пастилы. После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики инфекции.

Ранее этот военный институт совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V».

В начале апреля разработчик «Спутника V» получил патент на вакцину против коронавируса в виде капель в нос.