Первый и второй «Бумер» выйдут на Netflix 20 июня

20 июня на Netflix выйдут первая и вторая части «Бумера». Для международного зрителя фильмы будут называться «Bimmer», пишет «Кинопоиск».

«Bimmer» — это аналог названия марки BMW за рубежом. В варианте на английском автомобили производителя называют «Beezer», а в немецком — «Bimmer».

1 июня на Netflix появились культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Недавно Netflix анонсировал свой первый российский проект — сериал по роману «Анна Каренина». В центре сюжета окажется светская львица, жена будущего губернатора Петербурга, которая вступает в любовную связь с олигархом Вронским. Главную роль сыграет актриса Светлана Ходченкова.