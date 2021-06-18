Суд вернул в полицию материалы дела о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя

Зюзинский районный суд Москвы вернул в полицию протокол и другие материалы административного дела о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя. Об этом свидетельствует информация в карточке дела на сайте суда.

Судя по ней, документы поступили в суд 10 июня, и уже на следующий день судья Екатерина Слюзова вернула их обратно в отдел полиции. Причины возврата неизвестны.

С просьбой провести проверку в отношении Дудя обратилась Лига безопасного интернета в начале апреля. Организация усмотрела в видео на ютьюб-канале журналиста пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

В результате экспертиза выявила нарушения в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Второго за пропаганду наркотиков в клипах оштрафовали на 100 тыс. рублей.