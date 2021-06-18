Николас Кейдж — охотник за трюфелями, его цель — найти пропавшую свинью в первом трейлере фильма «Свинья». Актер не только сыграл главную роль, но и выступил продюсером ленты.

Охотник за трюфелями Роб мирно живет со своим поросенком в орегонских лесах, пока любимого питомца не похищают неизвестные. Это заставляет затворника выбраться во внешний мир и столкнуться со своим прошлым лицом к лицу.