Николас Кейдж — охотник за трюфелями, его цель — найти пропавшую свинью в первом трейлере фильма «Свинья». Актер не только сыграл главную роль, но и выступил продюсером ленты.
Охотник за трюфелями Роб мирно живет со своим поросенком в орегонских лесах, пока любимого питомца не похищают неизвестные. Это заставляет затворника выбраться во внешний мир и столкнуться со своим прошлым лицом к лицу.
Режиссер и сценарист Майкл Сарноски за основу взял рассказ, написанный вместе с Ванессой Блок. Съемки картины начались еще в 2019 году, но прервались из‑за пандемии коронавируса. «То, что начиналось как очень личный проект, превратилось в дело любви для стольких талантливых людей», — сказал Сарноски в начале съемок.
В США «Свинью» выпустит компания Neon. В кинотеатрах она появится 16 июля.