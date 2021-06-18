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В России выявили 17 262 новых случая коронавируса. Это рекорд суточной заболеваемости с 1 февраля

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:42

В России за последние сутки выявили 17 262 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекордное число с 1 февраля 2021 года.

В Москве выявили 9056 случаев COVID-19 — максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская и Воронежская области, а также Республика Крым.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 281 309. За последние сутки вылечились 10 954 человека, за все время — 4 850 659. За сутки скончались 453 заболевших, за весь период — 128 445.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 177 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,5 млн), на втором — Индия (29,7 млн). За ними идут Бразилия (17,7 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).

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