В России выявили 17 262 новых случая коронавируса. Это рекорд суточной заболеваемости с 1 февраля

В России за последние сутки выявили 17 262 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекордное число с 1 февраля 2021 года.

В Москве выявили 9056 случаев COVID-19 — максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская и Воронежская области, а также Республика Крым.