СМИ: оперштаб может возобновить авиасообщение между Россией и Турцией с 1 июля

Российский штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Однако из‑за ограничений на полеты в Турцию курорты юга России оказались перегружены, что способствует дальнейшему распространению коронавируса, отметили они.

Источник в одном из профильных ведомств утверждает, что планируется открыть семь рейсов в неделю. Какой перевозчик будет выполнять эти рейсы, пока неизвестно.

На момент написания заметки представитель оперштаба не ответил на запрос Forbes.

Российские власти приостановили авиасообщение с Турцией с 15 апреля и до начала лета. Исключениями стали два рейса Стамбул — Москва в неделю и вывозные рейсы. Позже оперштаб продлил ограничения до 21 июня.