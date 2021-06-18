Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге ответил на вопросы о том, как будут работать заведения и проходить массовые мероприятия в городе, и затронул тему повторной вакцинации — ревакцинации. Он продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.

«Афиша Daily» кратко описывает, что нового сказал градоначальник.

По примеру Венгрии и Израиля в Москве откроются «бесковидные» рестораны — всего «десяток-полтора». Посетителей пропустят только с QR-кодом о вакцинации или со cправкой о наличии антител. Все работники общепита будут привиты. Исключение сделают для несовершеннолетних.

Собянин пожаловался на несоблюдение требований на массовых мероприятиях — «на танцполах толпы ликующих людей». Поэтому с 18 июня лимит зрителей составит 1000 человек. Танцполы и фан-зоны для болельщиков закроются, но кинотеатры и театры продолжат работу.

Игровые комнаты и детские площадки закроют на 10 дней, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Собянин пообещал договориться с правительством о начале ревакцинации: у людей кончаются антитела, а делать повторную прививку запрещено. По его словам, он заново привился первым компонентом «Спутника» в качестве эксперимента.

В начале июля или раньше начнут прививать мигрантов вакциной «Спутник Лайт» — «первым компонентом классического „Спутника“», который находится в разработке.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, то работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.