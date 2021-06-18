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В ресторанах могут заработать свободные от COVID-19 зоны. Пропускать будут по QR-коду о вакцинации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:05

Члены Федерации рестораторов и отельеров предложили Сергею Собянину провести эксперимент: открыть в заведениях свободные от COVID-19 зоны и рестораны. Пускать туда будут по QR-коду, привязанному к единой базе вакцинированных, или отрицательному тесту на коронавирус, сообщается на сайте мэра Москвы.

Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров, который присутствовал на совещании бизнеса с московскими властями, рассказал Forbes, что в этих зонах посетителям можно будет находиться без ограничений, но персонал будет работать в перчатках и масках. Он также отметил, что «никакие бумаги, справки приниматься не будут».

По словам президента профессионального ресторанного альянса «​Реал» Дмитрия Левицкого, эксперимент начнется на следующей неделе. Его участникам разрешат не проверять температуру гостей на входе и работать после 23.00, а гостям — не соблюдать дистанцию между столами и не носить маску и перчатки. Игорь Бухаров из Федерации рестораторов и отельеров добавил для издания, что поначалу таких ресторанов будет около 10.

В конце мая с такой же инициативой выступил Собянин. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — заявил он тогда.

Согласно новым ограничениям, в Москве запрещено работать фуд-кортам, а рестораны и кафе работают до 23.00 вечера.

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