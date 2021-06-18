В ресторанах могут заработать свободные от COVID-19 зоны. Пропускать будут по QR-коду о вакцинации

Члены Федерации рестораторов и отельеров предложили Сергею Собянину провести эксперимент: открыть в заведениях свободные от COVID-19 зоны и рестораны. Пускать туда будут по QR-коду, привязанному к единой базе вакцинированных, или отрицательному тесту на коронавирус, сообщается на сайте мэра Москвы.
Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров, который присутствовал на совещании бизнеса с московскими властями, рассказал Forbes, что в этих зонах посетителям можно будет находиться без ограничений, но персонал будет работать в перчатках и масках. Он также отметил, что «никакие бумаги, справки приниматься не будут».
По словам президента профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрия Левицкого, эксперимент начнется на следующей неделе. Его участникам разрешат не проверять температуру гостей на входе и работать после 23.00, а гостям — не соблюдать дистанцию между столами и не носить маску и перчатки. Игорь Бухаров из Федерации рестораторов и отельеров добавил для издания, что поначалу таких ресторанов будет около 10.
В конце мая с такой же инициативой выступил Собянин. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — заявил он тогда.
Согласно новым ограничениям, в Москве запрещено работать фуд-кортам, а рестораны и кафе работают до 23.00 вечера.