Фильм Питера Джексона о The Beatles выйдет в ноябре на Disney+. Он будет разделен на три части

Документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back» будет опубликован на стриминговом сервисе Disney+ в конце ноября 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте ливерпульской четверки.
Картина будет разделена на три части, каждая из которых будет длиться примерно по два часа. Они выйдут по очереди — 25, 26 и 27 ноября.
Лента будет посвящена записи предпоследнего студийного альбома «Битлов» «Let It Be» и полностью покажет их последний совместный концерт — на крыше штаб-квартиры группы на улице Сэвил-Роу.
Для создания фильма Джексон отсмотрел 55 часов видеозаписей, снятых в 1969 году Майклом Линдси-Хоггом — пионером музыкальной кинодокументалистики. А еще прослушал 140 часов аудио, состоящего в основном из неопубликованных ранее записей The Beatles.
По словам режиссера, «The Beatles: Get Back» — это история человеческих слабостей и партнерства. Джексон обещает, что фильм будет не ностальгическим, но честным и человечным, а также познакомит зрителей с The Beatles «с такой интимностью, о которой вы никогда не думали».
В ходе работы над «Let It Be» музыканты вступали в ссоры друг с другом, а гитарист Джордж Харрисон даже ненадолго покинул коллектив. Когда в 1970 году вышла пластинка и одноименный фильм, стало известно о распаде The Beatles.