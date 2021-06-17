Фильм Питера Джексона о The Beatles выйдет в ноябре на Disney+. Он будет разделен на три части

Документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back» будет опубликован на стриминговом сервисе Disney+ в конце ноября 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте ливерпульской четверки.

Картина будет разделена на три части, каждая из которых будет длиться примерно по два часа. Они выйдут по очереди — 25, 26 и 27 ноября.

Лента будет посвящена записи предпоследнего студийного альбома «Битлов» «Let It Be» и полностью покажет их последний совместный концерт — на крыше штаб-квартиры группы на улице Сэвил-Роу.