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Собянин предупредил о жестких антикоронавирусных мерах в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 20:35

Москва находится очень близко к временным, но жестким ограничениям, связанным с COVID-19. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

По его словам, если динамика госпитализаций в Москве сохранится, власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19».

Сейчас в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может», — отметил градоначальник.

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически — за считаные дни число заболевших выросло с 3000 до 7000, а по предварительным данным, которые будут опубликованы завтра, их будет более 9000.

12 июня из‑за всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве были введены новые ограничения. С 23.00 до 6.00 запрещена работа клубов, баров и ресторанов, 30% сотрудников должны перейти на удаленную работу, дни до 20 июня объявлены нерабочими. По данным источника «Интерфакса», близкого к столичной мэрии, этот режим могут продлить.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

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