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Московский Adrenaline Stadium опечатали за несоблюдение антиковидных мер

Семён Гудошников
Сегодня в 20:18

Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушение мер по профилактике коронавируса. Об этом заявила представитель территориального отдела ведомства Мария Иванова, пишет ТАСС.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в клубе не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим. Заведению грозит закрытие на 90 суток или штраф до 500 тыс. рублей.

На днях в Adrenaline Stadium прошли выступления рэперов Obladaet, Boulevard Depo и фестиваль транс-музыки Trancemission.

12 июня из‑за всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве мэр Сергей Собянин объявил о новых ограничениях. С 23.00 до 6.00 запрещена работа клубов, баров и ресторанов, дни до 20 июня были объявлены нерабочими. По данным источника «Интерфакса», близкого к столичной мэрии, этот режим могут продлить.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически — за считаные дни число заболевших выросло с 3000 до 7000, а по предварительным данным, которые будут опубликованы завтра, их будет более 9000.

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