Московский Adrenaline Stadium опечатали за несоблюдение антиковидных мер

Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушение мер по профилактике коронавируса. Об этом заявила представитель территориального отдела ведомства Мария Иванова, пишет ТАСС.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в клубе не соблюдаются социальная дистанция и масочный режим. Заведению грозит закрытие на 90 суток или штраф до 500 тыс. рублей.

На днях в Adrenaline Stadium прошли выступления рэперов Obladaet, Boulevard Depo и фестиваль транс-музыки Trancemission.

12 июня из‑за всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве мэр Сергей Собянин объявил о новых ограничениях. С 23.00 до 6.00 запрещена работа клубов, баров и ресторанов, дни до 20 июня были объявлены нерабочими. По данным источника «Интерфакса», близкого к столичной мэрии, этот режим могут продлить.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически — за считаные дни число заболевших выросло с 3000 до 7000, а по предварительным данным, которые будут опубликованы завтра, их будет более 9000.