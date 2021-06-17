Отстранение от работы непривитых москвичей, первая реакция на «Матрицу-4» и другие новости дня

В России продолжает расти заболеваемость COVID-19. За последние стуки выявили 14 057 случаев, из них 6195 — в Москве.

Столичным работодателям разрешили отстранять без зарплаты сотрудников, которые отказались пройти вакцинацию. Источники Forbes сообщили, что власти города планируют новый локдаун, но в мэрии это опровергли.

Вслед за Москвой и Подмосковьем обязательную вакцинацию ввели в Кемеровской и Сахалинской областях. До 17 августа должны привиться 60% работников сферы услуг, торговли и госслужащих.

Госдума обязала зарубежные IT-гиганты открыть с 1 января представительства в России. Они должны будут зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить форму обратной связи с российскими организациями.

Роскомнадзор объявил о блокировке VPN-сервисов Opera VPN и VyprVPN. В ведомстве считают, что с их помощью можно получить доступ к детской порнографии и другому запрещенному контенту.

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским. Ее заподозрили в планах провести акцию на Евро-2020.

Китай впервые за пять лет отправил космонавтов на собственную орбитальную станцию. Экипаж пробудет там три месяца, в течение которых проверит систему жизнеобеспечения и техобслуживания.

Фестиваль St.FIelds перенесли на сентябрь из‑за всплеска заражений COVID-19. Выступит ли на нем воссоединенная группа 3H Company, пока неизвестно.

Хаски анонсировал «Русский альбом». Новая пластинка выйдет в 2022 году, а уже завтра — трек «Невидимка».

В сети появилась первая реакция на «Матрицу-4». Судя по всему, Warner Bros. провела тестовый показ.

HBO опубликовал 30-секундный тизер второго сезона «Эйфории», а Disney+ — вступительные титры нового мультсериала про Чипа и Дейла.

Мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале. Фильм покажут 3 сентября вне конкурсной программы.