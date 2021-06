В новом проекте Faces & Laces художники покажут процесс создания современного искусства

Faces & Laces, платформа Made For и концепт-стор Peak запускают совместный проект «Made For: The Frontier Experience». Он позволит изучить весь путь создания произведений современного искусства, рассказали «Афише Daily» представители Faces & Laces.

Среди участников — скульптор Анатолий Шабалин, художник Евгений Выгузов и фотограф Сергей Ломакин. В рамках инициативы они создадут экспозицию, которая откроется в экспериментальном пространстве Peak.

Каждый из участников выступит автором эксклюзивного арт-ворка, продемонстрировав полный цикл его создания — от идеи до готовой к экспонированию работы. На подготовительном этапе художники будут делиться концепциями будущих произведений на онлайн-платформе Made For. На ней также выйдет серия видеоинтервью, где герои расскажут о своем творческом пути.

Шабалин в рамках проекта создаст работу из 12 ячеек, каждая из которых будет выполнена в уникальной технике. Если собрать их вместе, получится цельное произведение с надписью «Has any of the artworks in history featured this many techniques?» («Было ли в истории произведение искусства с таким количеством техник?»).

Выгузов создаст панно из древесины, центральным элементом которого станет фотография пары, заколлажированная в стилистике автора. Ломакин представит объемную работу-перформанс, соавторами которой выступят гости открытой мастерской.

Все три работы будут объединены темой любви, а их экспонирование будет предварять юбилейную выставку Faces & Laces 2021. Из‑за новых коронавирусных ограничений пока неясно, когда «Made For: The Frontier Experience» откроется в пространстве Peak. Организаторы обещают объявить даты в ближайшее время.