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Московским работодателям разрешили отстранять без зарплаты непривитых сотрудников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:42

Власти Москвы разрешили бизнесу отстранять сотрудников от работы без зарплаты, если те отказались от вакцинирования. Об этом уполномоченному в сфере ресторанного бизнеса в городе Сергею Миронову заявили на встрече со столичным руководством, передает ТАСС.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из‑за эпидемиологической ситуации», — заявил Миронов.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

Если требования не будут исполнены, то работодателей ждут штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или приостановить работу почти на 3 месяца.

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