Хаски анонсировал новый альбом

Новая пластинка Хаски под названием «Русский альбом» выйдет в 2022 году. Об этом музыкант рассказал в своих сторис.

Уже завтра, 18 июня, выйдет первый сингл с будущего релиза — трек «Невидимка». Его отрывки появились в инстаграме артиста.