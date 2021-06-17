Хаски анонсировал новый альбом

Новая пластинка Хаски под названием «Русский альбом» выйдет в 2022 году. Об этом музыкант рассказал в своих сторис.
Уже завтра, 18 июня, выйдет первый сингл с будущего релиза — трек «Невидимка». Его отрывки появились в инстаграме артиста.
Последний на данный момент альбом рэпера — «Хошхоног» (так называется традиционное бурятское блюдо) — увидел свет в сентябре 2020 года. В марте 2021-го рэпер выпустил сингл-рассуждение о суровой жизни в российских регионах «За Байкалом», а в мае — саундтрек к сериалу про вебкам «Happy End».
В апреле Хаски сказал, что снова начал писать биты. «Интересно, сможет ли мой самоделкинский звук сейчас быть интересным в наше время скам-рэпа, дрила и гиперпопа», — задался тогда вопросом артист.