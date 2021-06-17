Вслед за Москвой и Подмосковьем обязательную вакцинацию ввели в Кемеровской и Сахалинской областях

Обязательную вакцинацию для части населения ввели в Кемеровской и Сахалинской областях. Мера затронет работников сферы услуг, индивидуальных предпринимателей, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.

Как и в Московском регионе, кемеровские власти обязали работодателей вакцинировать не менее 60% сотрудников. До 17 июля нужно сделать первую прививку, а до 17 августа — вторую, за исключением лиц с противопоказаниями. Из‑за роста заболеваемости коронавирусом власти Кузбасса вернули ряд ограничений до 30 июня.

Власти Сахалина вынесли постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. Вакцинация начнется 21 июня. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова добавила, что в рейтинге заболеваемости область находится на 8-м месте, хотя 11 мая была на 82-м месте, а 22 мая — на 25-м. Количество свободных коек снизилось с 64 до 23,2%, уточнила она.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, то работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.