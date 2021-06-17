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Элджей выпустит ASMR-рингтон в виде NFT на маркетплейсе Binance

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:13

24 июня российский музыкант Элджей вместе с командой Mubert выпустит диджитал-коллекцию на NFT-маркетплейсе Binance. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

В NFT-коллекцию вошли пять ASMR-рингтонов в единственных экземплярах. Они были сгенерированы искусственным интеллектом сервиса для алгоритмической генерации музыки Mubert. В основе материала лежат записи концертов, демки, голосовые сообщения и прочие звуки из жизни Элджея. «Каждый получит свой уникальный аудиотокен, частичку его жизни», — добавил сооснователь и генеральный директор сервиса Mubert Алексей Кочетков.

«Я просто взял рекордер и не расставался с ним в течение нескольких дней, на выходе мы получили записи моего окружения: от утреннего пинг-понга, гидромассажа в джакузи и кофемашины до драмлинии из студийных мониторов и криков толпы на концерте,» — рассказал Алексей (настоящее имя Элджея) о процессе создания NFT.

По словам рэпера, он хочет популяризовать NFT среди своей аудитории, помочь открыть новых звезд и самому повеселиться в виртуальном мире. «Я рад, что теперь могу делиться идеями через NFT, и меня греет мысль о возможности подарить кому‑нибудь нечто уникальное и единственное в свое роде», — добавил Элджей.

NFT от рэпера будут выставлены на аукционе в первую неделю запуска платформы в рамках кампании «100 creators», приуроченной к открытию маркетплейса Binance. В нем смогут принять участие все пользователи криптобиржи. Новый сервис компании будет использовать ту же систему аккаунтов, что и раньше.

С созданием и выпуском NFT Элджею помогают NFT-агентство ARKA и креативный бутик FMT.JETLAG. Узнать подробнее о маркетплейсе для артистов, художников и креаторов можно здесь. Зарегистрироваться в блокчейн-экосистеме Binance здесь.

Также на платформе Binance появятся работы художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Он создаст десять произведений диджитал-арта из видео, аудио и текста, каждое из которых будет частью его манифеста.

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