Создатели «Эйфории» показали короткий тизер нового сезона. Сериалу исполнилось два года

Телеканал HBO опубликовал 30-секундный тизер второго сезона «Эйфории» в день, когда сериалу исполнилось 2 года. Ролик также выложила исполнительница главной роли Зендая в своем инстаграме и пообещала скорую встречу.

В коротком видео Ру (Зендая) и Джулс (Хантер Шафер) встречаются в школьном коридоре — и не могут отвести взгляд друг от друга.