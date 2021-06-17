Создатели «Эйфории» показали короткий тизер нового сезона. Сериалу исполнилось два года

Телеканал HBO опубликовал 30-секундный тизер второго сезона «Эйфории» в день, когда сериалу исполнилось 2 года. Ролик также выложила исполнительница главной роли Зендая в своем инстаграме и пообещала скорую встречу.
В коротком видео Ру (Зендая) и Джулс (Хантер Шафер) встречаются в школьном коридоре — и не могут отвести взгляд друг от друга.
Авторы сериала не назвали дату выхода нового сезона, но премьера ожидается в конце 2021 года.
Первый сезон «Эйфории» рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс.
«Афиша Daily» взяла интервью у создателей «Эйфории» — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи. Поговорили о том, каково сейчас быть подросткомподростком и стоит ли родителям и детям смотреть сериал вместе.