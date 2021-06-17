СМИ: Власти Москвы планируют новый локдаун с ограничениями для непривитых. Возможно, с 20 июня

Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна в столице. Решение примут, исходя из статистики заболеваемости коронавирусом, передает Forbes со ссылкой на источники в мэрии.

Первый собеседник издания рассказал о введении локдауна с 20 июня, но перед этим власти обсудят решение с представителями бизнеса. Об этом также слышал источник в федеральном правительстве. Еще один собеседник добавил, что предполагаемые ограничения коснутся только непривитых жителей города. Какие именно, он не уточнил.

По словам источника, если заболеваемость пойдет на спад, люди начнут прививаться, а бизнес — соблюдать рекомендации властей, «то суровых ограничений не будет». В противном случае «будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения».

Он добавил, что перед московскими властями стоят три задачи: как не разозлить население из‑за усиления ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о вакцинации и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, то работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.

За последние сутки в Москве выявили 6195 случаев заражения коронавирусом. Это на 413 человек больше, чем вчера.