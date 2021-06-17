Морковь Мебиуса и репа Шредингера: студия Birchpunk выпустила новый ролик «Кибердеревни»

В видео фермер Николай ожидает робота-инспектора Aи-Ваныча из AI Russia, чтобы провести экскурсию по своим владениям. Когда Aи-Ваныч прилетает, у Николая ломается трактор, и он изо всех сил старается его починить. Робот решает ему помочь, показывая схемы деталей, но мужчина отказывается от помощи под предлогом, что лучше разбирается в технике. Инспектор все равно помогает Николаю и трактор заводится. «Ну он, конечно, в железе понимает», — подмечает фермер.

Студия Birchpunk опубликовала новый ролик про «русскую кибердеревню». Он выпущен в преддверии церемонии награждения AI Russia Awards, которая состоится 25 июня.

После успешного ремонта мужчина показывает высокие киберберезки, теплицу с 8 тоннами кукумберов, центр анализа данных, морковь Мебиуса, репу Шредингера и майнинг «смарт-potato». Когда дело доходит до бахчевых, Николай говорит: «Дыня получается очень вкусная, главное, ее не есть».

В итоге инспектор высоко оценивает владения фермера и номинирует его на премию AI Russia Awards за высокий рост производительности.

Студия Birchpunk стала известна после вирусного ролика о кибердеревне, выпущенного в ноябре 2020 года. Тогда на видео обратил внимание и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливым и точно передающим русский характер.

На пике популярности авторы сериала выпустили отдельный псевдодокументальный фильм про русский космопоезд. В нем показано, как бы в будущем мог выглядеть межпланетный плацкарт.