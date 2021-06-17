Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на 15 суток за сопротивление полицейским

Суд в Москве признал участницу Pussy Riot Веронику Никульшину виновной в сопротивлении полицейским во время задержания. Ее арестовали на 15 суток, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.

Суд сослался на показания полицейских, согласно которым Никульшина собиралась провести акцию на Евро-2020. В качестве доказательств предъявили ее билеты в Петербург и обратно на 17 июня. Никаких матчей на это число в Петербурге не запланировано.

Никульшину задержали у ее дома 16 июня. В материалах МВД утверждается, что активистка планирует нарушить общественный порядок на чемпионате Европы по футболу. Полицейские якобы попросили участницу панк-группы проехать в отдел для дачи пояснений, на что та «отреагировала агрессивно, начала снимать происходящее на мобильный телефон, отказывалась проследовать в служебный транспорт».

Это третье задержание Никульшиной с начала мая. 7 мая ее задержали в Москве, заподозрив в планах провести акцию на 9 Мая. 12 июня акционистку остановили на Лубянке во время съемок документального фильма. Задержание обосновали курением в неположенном месте и ранее совершенными преступлениями. Тогда Никульшиной вменили мелкое хулиганство и отпустили до суда.