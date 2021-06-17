Мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль подтвердил, что мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится вне конкурса на 78-м смотре. Фильм покажут 3 сентября, а сам фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Об этом сообщает издание Deadline.

«Дюна» рассказывает историю одаренного Пола Атрейдеса, который должен отправиться на самую опасную планету во вселенной Арракис, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа после военного переворота. Пол вынужденно скрывается среди жителей пустынь — фременов — и в итоге поднимает их на священную войну против империи.

В звездный состав фильма входят Тимоте Шаламе («Красивый мильчик»), Зендая («Эйфория»), Ребекка Фергюсон («Доктор Сон»), Оскар Айзек («Ван Гог. На пороге вечности»), Джош Бролин («Харви Милк»), Стеллан Скарсгорд (мини-сериал «Чернобыль»), Дейв Баутиста («Стражи Галактики»), Джейсон Момоа («Аквамен»), Хавьер Бардем («Пираты Карибского моря») и многие другие.

Дени Вильнев снял «Дюну» по сценарию, написанному им в соавторстве с Джоном Спейтсом («Доктор Стрэндж») и Эриком Ротом («Карточный домик») по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Изначально фильм должен был выйти в прокат 18 декабря 2020 года, но из‑за пандемии коронавируса премьеру пришлось отложить.