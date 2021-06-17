перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Создатели «Эйфории» показали короткий тизер нового сезона. Сериалу исполнилось два года 16:40
В России появился чат-бот, который поможет найти общий язык с людьми с синдромом Дауна 16:38
birchpunk/YouTube Морковь Мебиуса и репа Шредингера: студия Birchpunk выпустила новый ролик «Кибердеревни»
Морковь Мебиуса и репа Шредингера: студия Birchpunk выпустила новый ролик «Кибердеревни» 16:22
СМИ: Власти Москвы планируют новый локдаун с ограничениями для непривитых. Возможно, с 20 июня 16:06
Госдума обязала крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы в России 15:50
Во время осмотра затопленной Керчи за главой Крыма плыли трое мужчин. Есть несколько версий, кто они 14:55
Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на 15 суток за сопротивление полицейским 14:53
WBRussia/YouTube Мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале
Мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале 14:43
Петербургскому активисту назначили штраф и принудительное лечение по делу об оправдании терроризма 14:12
Опрос: больше половины россиян против обязательной вакцинации от COVID-19 13:57
Крис Рок отказался от съемок в «Клане Сопрано», побоявшись не справиться с ролью 13:13
Столичным агрегаторам такси запретили нанимать водителей с иностранными правами 13:08
CDC/Unsplash В России выявили 14 057 случаев коронавируса
В России выявили 14 057 случаев коронавируса 12:27
Код Всемирной паутины выставлен на аукцион в виде NFT 12:03
Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о милосердии и пригласил на личную встречу 11:39
Disney+ показал вступительные титры перезапуска мультсериала про Чипа и Дейла 10:56
В сети появилась первая реакция на «Матрицу-4». Судя по всему, Warner Bros. провела тестовый показ 10:45
iVideos/YouTube Руни Мара и Клэр Фой присоединились к касту экранизации романа «Женщины говорят»
Руни Мара и Клэр Фой присоединились к касту экранизации романа «Женщины говорят» 10:00
Китай впервые за пять лет отправил космонавтов на собственную орбитальную станцию 9:48
Госдума приняла закон, который запрещает продавать оружие лицам младше 21 года Вчера в 22:59
Отключить рекламу

Мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:43

Венецианский кинофестиваль подтвердил, что мировая премьера «Дюны» Дени Вильнева состоится вне конкурса на 78-м смотре. Фильм покажут 3 сентября, а сам фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Об этом сообщает издание Deadline.

«Дюна» рассказывает историю одаренного Пола Атрейдеса, который должен отправиться на самую опасную планету во вселенной Арракис, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа после военного переворота. Пол вынужденно скрывается среди жителей пустынь — фременов — и в итоге поднимает их на священную войну против империи.

В звездный состав фильма входят Тимоте Шаламе («Красивый мильчик»), Зендая («Эйфория»), Ребекка Фергюсон («Доктор Сон»), Оскар Айзек («Ван Гог. На пороге вечности»), Джош Бролин («Харви Милк»), Стеллан Скарсгорд (мини-сериал «Чернобыль»), Дейв Баутиста («Стражи Галактики»), Джейсон Момоа («Аквамен»), Хавьер Бардем («Пираты Карибского моря») и многие другие.

Дени Вильнев снял «Дюну» по сценарию, написанному им в соавторстве с Джоном Спейтсом («Доктор Стрэндж») и Эриком Ротом («Карточный домик») по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Изначально фильм должен был выйти в прокат 18 декабря 2020 года, но из‑за пандемии коронавируса премьеру пришлось отложить.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дэйв Батиста
Джон Спэйтс
Дени Вильнев
Ребекка Фергюсон
Оскар Айзек
Джош Бролин
Харви Милк
Джейсон Момоа
Хавьер Бардем
Эрик Рот
Фрэнк Герберт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить