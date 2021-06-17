Опрос: больше половины россиян против обязательной вакцинации от COVID-19

63% опрошенных россиян не одобряют идею принудительной вакцинации от коронавируса, в то время как 23% респондентов ее поддерживают. Данные опроса 1600 человек приводит сервис SuperJob.

Респондентам задали вопрос, одобряют ли они идею главврача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, что обязательная вакцинация — единственный способ борьбы с пандемией. Больше всего ее поддерживают мужчины (24% против 22% женщин) и люди старше 44 лет (26%), меньше всего — в возрасте от 35 до 44 лет.

Против обязательных прививок выступили 67% в возрасте от 35 до 44 лет и 60% — от 45 лет и старше. Затруднились ответить 14% опрошенных.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, то работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.

В мае 2020 года, когда вакцину еще не изобрели, 59% россиян были готовы сделать себе и членам своих семей прививки от коронавируса. В октябре прошлого года лишь 23% россиян заявили о готовности привиться, 93% были сторонниками добровольной вакцинации и 7% — принудительной.

Майский опрос показал, что около 20% россиян готовы пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы поехать за рубеж. Из 1600 невакцинированных жителей России, принявших участие в исследовании, 18% собирались делать прививку в любом случае, 42% не планировали прививаться совсем, а 20% затруднились ответить.