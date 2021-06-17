Столичным агрегаторам такси запретили нанимать водителей с иностранными правами

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими удостоверениями и с опытом вождения менее 3 лет. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру», — сказано в обращении.

В ведомстве напомнили, что на данный момент работать в такси можно только при наличии российских или киргизских водительских прав.

«Допускается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее 3 лет. Чтобы вы были всегда уверены в своих поездках, с 1 августа в нашем городе заработает система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам», — добавили в департаменте.

За год инспекторы МАДИ выявили больше 1700 нарушений действующего законодательства со стороны агрегаторов.