Крис Рок отказался от съемок в «Клане Сопрано», побоявшись не справиться с ролью

В интервью The Hollywood Reporter актер и комик Крис Рок рассказал, как отклонил несколько предложений сняться в культовом «Клане Сопрано» от HBO. Он сравнил эту историю со своим появлением в сериале «Фарго», когда он так же боялся не справиться с ролью в уважаемом проекте.

«Иногда ты можешь настолько уважать что‑то, что даже не хочешь быть частью этого», — сказал Рок. «Несколько лет назад, когда у меня было собственное шоу на HBO, „Клан Сопрано“ был на пике популярности, и я получил пару предложений сняться. Тогда я подумал, что мне очень нравится этот сериал, поэтому я не хочу его портить», — добавил он.

Спустя несколько лет к нему обратился автор сериала «Фарго» Ноа Хоули с предложением сняться в четвертом сезоне. «Я думал, он хочет, чтобы я провел благотворительное мероприятие его жены или что‑то в этом роде. „Фарго“ — это большой проект. Я большой фанат сериала, поэтому согласился на встречу. Он предложил мне роль, а я ответил ему: „Чего бы ты от меня ни хотел, я в деле“. Потому что я видел его работу с Бокимом Вудбайном», — рассказал Рок.

Во время первых сезонов «Клана Сопрано», с 1997 по 2000 год, Рок вел собственную ночную передачу «Шоу Криса Рока» — тоже на HBO. Несмотря на то, что она длилась всего пять сезонов, шоу оказалось успешным, а Рок и его команда сценаристов, в которую входили Луи Си Кей и Ванда Сайкс, получили премию «Эмми». Шоу, наряду со специальными комедийными сериями Рока, сделало его очень востребованным.