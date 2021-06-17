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В России выявили 14 057 случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:27

За последние сутки в России выявили 14 057 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 660 заражений больше, чем обнаружили вчера.

В Москве зараженных больше всего — 6195. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 264 047. За последние сутки вылечились 11 205 человек, за все время — 4 839 705. За сутки скончались 416 заболевших, за весь период — 127 992.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 177 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,7 млн). За ними идут Бразилия (17,6 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).

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