За последние сутки в России выявили 14 057 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 660 заражений больше, чем обнаружили вчера.

В Москве зараженных больше всего — 6195. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.