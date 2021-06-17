Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о милосердии и пригласил на личную встречу

Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега попросил Александра Лукашенко о помиловании дочери. Он попросил власти Приморского края, куда в скором времени прибудет белорусский лидер, помочь в организации личной встречи. Видеообращение выложило дальневосточное агентство PrimaMedia.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка. В момент протестов в Минске она была в Литве. Если что‑то она и делала в тот период, когда она была знакома с Протасевичем — это точно история любви, а не убеждений», — сказал Сапега.