Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о милосердии и пригласил на личную встречу

Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега попросил Александра Лукашенко о помиловании дочери. Он попросил власти Приморского края, куда в скором времени прибудет белорусский лидер, помочь в организации личной встречи. Видеообращение выложило дальневосточное агентство PrimaMedia.
«Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка. В момент протестов в Минске она была в Литве. Если что‑то она и делала в тот период, когда она была знакома с Протасевичем — это точно история любви, а не убеждений», — сказал Сапега.
Он уверяет, что «она просто помогала Роману в его работе», и пообещал, что после освобождения девушка больше не будет вовлечена «в противоправные действия».
Софью Сапегу задержали 23 мая — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Также был задержан ее молодой человек — экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Сейчас они находятся в минских СИЗО.
Сапегу обвиняют в разжигании социальной розни и подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.