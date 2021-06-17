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Код Всемирной паутины выставлен на аукцион в виде NFT

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:03

Оригинальный исходный код Всемирной паутины выставили на аукцион в виде NFT-токена с начальной стоимостью 1000 долларов. Его написал лондонский изобретатель Тим Бернерс-Ли в 1989 году, и это стало революцией в обмене и создании информации.

«Три десятилетия назад я создал нечто, что с последующей помощью огромного числа сотрудников по всему миру стало мощным инструментом для человечества. Для меня самым важным в интернете был дух сотрудничества. Хотя я не делаю прогнозов о будущем, я искренне надеюсь, что его использование, знания и потенциал останутся открытыми и доступными для всех нас, чтобы продолжать внедрять инновации, создавать и инициировать следующую технологическую трансформацию, которую мы пока не можем себе представить», — говорится в заявлении Бернеса-Ли.

Код был написан на языке программирования Objective-C с использованием конструктора интерфейсов на компьютере NeXT, который был разработан Стивом Джобсом в 1985 году. Он содержит 9555 строк и элементы, с которыми многие из нас знакомы сегодня. Это функции синтаксического анализа и отображения HTML-документов, протокол HTTP и унифицированные идентификаторы ресурсов URI.

Также на аукционе выставлено письмо от самого Бернерса-Ли и 30-минутное беззвучное видео, на котором изображен набираемый код.

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