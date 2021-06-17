Disney+ показал вступительные титры перезапуска мультсериала про Чип и Дейла

Disney+ выпустил видеоролик с вступительными титрами перезапуска мультсериала про Чип и Дейла. Он будет называться «Чип и Дейл: Жизнь в парке» и выйдет на стриминговом сервисе 28 июля.

Шоу расскажет о приключениях бурундуков в большом городском парке. «Нервный и беспокойный Чип и непринужденный мечтатель Дейл — идеальная пара: они лучшие друзья и сводят друг друга с ума», — сказано в официальном описании.

Предполагается, что сюжет не будет завязан на спасательных операциях, как в оригинальном шоу. Вместо этого бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам. Кроме них в мультсериале появятся другие персонажи из мира Дисней — Плуто и бульдог Батч. Судя по официальному ролику, Рокфор и Гаечка не появятся в «Жизнь в парке».