Disney+ показал вступительные титры перезапуска мультсериала про Чип и Дейла

Disney+ выпустил видеоролик с вступительными титрами перезапуска мультсериала про Чип и Дейла. Он будет называться «Чип и Дейл: Жизнь в парке» и выйдет на стриминговом сервисе 28 июля.
Шоу расскажет о приключениях бурундуков в большом городском парке. «Нервный и беспокойный Чип и непринужденный мечтатель Дейл — идеальная пара: они лучшие друзья и сводят друг друга с ума», — сказано в официальном описании.
Предполагается, что сюжет не будет завязан на спасательных операциях, как в оригинальном шоу. Вместо этого бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам. Кроме них в мультсериале появятся другие персонажи из мира Дисней — Плуто и бульдог Батч. Судя по официальному ролику, Рокфор и Гаечка не появятся в «Жизнь в парке».
Сериал разработан лондонской анимационной командой Disney в сотрудничестве с Xilam Animation в Париже. Персонажи мультсериала «Жизнь в парке» не будут разговаривать.
Впервые Чип и Дейл появились в мультфильме 1943 года «Рядовой Плуто» и за последующее десятилетие стали героями еще 23 анимационных лент. Дуэт получил четыре подряд номинации «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за шоу 1947 года «Чип и Дейл», тогда они еще носили минимум одежды и доставляли неудобства Дональду Даку. Позже пара стал заглавными персонажами сериала 1989 года «Чип и Дейл спешат на помощь».