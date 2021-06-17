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В сети появилась первая реакция на «Матрицу-4». Судя по всему, Warner Bros. провела тестовый показ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:45

Дэвид Маннинг в своем твиттере поделился впечатлениями от четвертой части «Матрицы». По его словам, в приглашении на показ создатели назвали фильм «Resurrections» («Воскрешение»).

Так Маннинг отзывается о грядущем продолжении франшизы: «странная, захватывающая и на удивление забавная». Он отметил, что фильм может понравится не всем, но фанатам он должен понравиться.

«Это определенно уровень „Облачного атласа“ Ланы Вачовски, а не „Восхождения Юпитера“», — добавил Маннинг.

Киностудия Warner Bros. перенесла премьеру «Матрицы-4» на 22 декабря 2021 года. Она выйдет в кинотеатрах и на HBO Max.

Режиссером и сценаристом сиквела выступила Лана Вачовски, а за камеру встал двукратный лауреат «Оскара» Джон Толл. К своим ролям в четвертой «Матрице» вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити.

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