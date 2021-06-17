Китай впервые за пять лет отправил космонавтов на собственную орбитальную станцию

В четверг (17 июня) Китай совершил успешный запуск на орбиту трех космонавтов для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС). Это была первая миссия КНР с экипажем почти за пять лет. Об этом сообщает Associated Press.
Космический корабль «Шэньчжоу-12» был запущен на ракете-носителе «Чанчжэн-2Ф» в четверг утром с космодрома Цзюцюань в северо-западной китайской пустыне Гоби. Ракета сбросила свои ускорители спустя две минуты после начала полета. Через 10 минут пилотируемый корабль отделился от верхней части, выдвинул солнечные панели и вскоре вышел на орбиту.
«Солнечные батареи успешно развернулись, и теперь мы объявляем запуск „Шэньчжоу-12“ успешным», — сказал Чжан Жифэнь, директор центра запуска спутников «Цзюцюань».
Космонавтов провожали чиновники, военные и толпа детей, размахивающих цветами, флагами и распевающих патриотические песни.
Космический корабль состыкуется с КМКС примерно через шесть с половиной часов после запуска. Экипаж пробудет там три месяца, в течение которых будет проверена система жизнеобеспечения и технического обслуживания.
В общей сложности планируется 11 запусков до конца следующего года, включая еще три пилотируемых полета, которые доставят два лабораторных модуля для расширения 70-тонной станции «Тяньхэ», а также припасы и членов экипажа.
Китай не является участником МКС, во многом в результате возражений США против китайских программ секретности и тесных военных связей. Однако Китай наращивает сотрудничество с Россией и рядом других стран.