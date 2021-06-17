Китай впервые за пять лет отправил космонавтов на собственную орбитальную станцию

В четверг (17 июня) Китай совершил успешный запуск на орбиту трех космонавтов для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС). Это была первая миссия КНР с экипажем почти за пять лет. Об этом сообщает Associated Press.

Космический корабль «Шэньчжоу-12» был запущен на ракете-носителе «Чанчжэн-2Ф» в четверг утром с космодрома Цзюцюань в северо-западной китайской пустыне Гоби. Ракета сбросила свои ускорители спустя две минуты после начала полета. Через 10 минут пилотируемый корабль отделился от верхней части, выдвинул солнечные панели и вскоре вышел на орбиту.

«Солнечные батареи успешно развернулись, и теперь мы объявляем запуск „Шэньчжоу-12“ успешным», — сказал Чжан Жифэнь, директор центра запуска спутников «Цзюцюань».

Космонавтов провожали чиновники, военные и толпа детей, размахивающих цветами, флагами и распевающих патриотические песни.