Госдума приняла закон, который запрещает продавать оружие лицам младше 21 года

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который повышает возраст владения оружием для самообороны и охоты с 18 до 21 года. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Теперь с 18 лет купить оружие смогут только россияне, прошедшие военную службу или служащие в «в государственных военизированных организациях», профессиональные охотники и представители малых народов, занимающиеся традиционными промыслами.

Еще один закон, принятый депутатами, ужесточает ответственность за незаконный оборот оружия. За незаконную покупку, передачу, хранение или ношение оружия будет грозить от 3 до 5 лет лишения свободы (ранее было — до 4 лет). За незаконную продажу оружия сроки составят от 5 до 8 лет (вместо сроков до 2 лет). Когда сбыт совершен организованной группой — от 10 до 15 лет (сейчас — от 2 до 6 лет).

В мае Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Это произошло после массового расстрела в казанской школе, в результате которого погибли 9 человек. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально было зарегистрировано гладкоствольное ружье.