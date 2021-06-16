перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума приняла закон, который запрещает продавать оружие лицам младше 21 года Вчера в 22:59
Tyler, the Creator вернулся с новым синглом. И сюрреалистичным клипом на него Вчера в 22:05
Возвращение послов, Навальный и кибербезорпасность: что обсуждали Путин и Байден на встрече в Женеве Вчера в 21:44
«Свободу Александру Меркулову (Пежичу)»/«ВКонтакте» Петербургскому ЛГБТ-активисту запросили 5 лет колонии за посты в «ВКонтакте»
Петербургскому ЛГБТ-активисту запросили 5 лет колонии за посты в «ВКонтакте» Вчера в 21:19
Обязательная вакцинация в Москве, режиссерский дебют Зои Кравиц и другие новости дня Вчера в 20:43 Дайджест
В России ужесточили ответственность за участие в нежелательных НПО. Сесть можно будет даже за донат Вчера в 20:35
Художник Андрей Митенев выпустит книгу о российской тюрьме. Он написал ее в заключении Вчера в 19:46
Spotify запустил собственный сервис голосовых чатов Greenroom Вчера в 19:35
Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин и Марина Степнова вошли в шорт-лист премии «Большая книга» Вчера в 18:45
Россия обыграла Финляндию в матче группового этапа на Евро-2020 Вчера в 18:15
Anoir Chafik/Unsplash Редакция «РБК Стиль» запустила проект помощи бездомным животным
Редакция «РБК Стиль» запустила проект помощи бездомным животным Вчера в 18:00
Власти Москвы разрешили горожанам сидеть на скамейках в парках в нерабочие дни Вчера в 17:52
Московским компаниям грозят штрафы до 1 млн рублей за отказ от обязательной вакцинации работников Вчера в 17:28
Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать главреда «Медиазоны» иноагентом Вчера в 16:55
В Москве пойдет фестиваль ко Всемирному дню беженцев от организации «Гражданское содействие» Вчера в 16:45
Burn Tour объявил о запуске нового конкурса для рэперов Вчера в 16:25
www.lego.com LEGO и adidas выпустят конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину
LEGO и adidas выпустят конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину Вчера в 15:54
Суд запретил скопинскому маньяку общаться с журналистами и ходить в кафе Вчера в 15:52
На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства Вчера в 15:44
Госдума запретила публиковать изображения нацистов без осуждения нацизма Вчера в 15:12
Отключить рекламу

Госдума приняла закон, который запрещает продавать оружие лицам младше 21 года

Семён Гудошников
Вчера в 22:59

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который повышает возраст владения оружием для самообороны и охоты с 18 до 21 года. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Теперь с 18 лет купить оружие смогут только россияне, прошедшие военную службу или служащие в «в государственных военизированных организациях», профессиональные охотники и представители малых народов, занимающиеся традиционными промыслами.

Еще один закон, принятый депутатами, ужесточает ответственность за незаконный оборот оружия. За незаконную покупку, передачу, хранение или ношение оружия будет грозить от 3 до 5 лет лишения свободы (ранее было — до 4 лет). За незаконную продажу оружия сроки составят от 5 до 8 лет (вместо сроков до 2 лет). Когда сбыт совершен организованной группой — от 10 до 15 лет (сейчас — от 2 до 6 лет).

В мае Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Это произошло после массового расстрела в казанской школе, в результате которого погибли 9 человек. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально было зарегистрировано гладкоствольное ружье.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
документальный
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Милая и захватывающая история одной нерпы
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Аффект
Лондонского охранника замучила рутина
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Владимир Путин
Ильназ Галявиев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить