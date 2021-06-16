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Tyler, the Creator вернулся с новым синглом. И сюрреалистичным клипом на него

Семён Гудошников
Вчера в 22:05

Tyler, the Creator выпустил новый трек «Lumberjack» — это первый сингл с грядущего альбома «Call Me If You Get Lost». В создании трека помогли Gravediggaz и DJ Drama.

Послушать его можно на всех популярных стриминговых площадках.

Вместе с новой композицией рэпер выпустил и клип не нее. Если сингл длится чуть более двух минут, то видео еще короче — 1 минута 18 секунд. В нем Тайлер читает старые автомобильные журналы, красит ногти и оказывается в центре снежной бури. Все это выполнено в ретро-стиле и наполнено сюрреализмом.

Незадолго до выхода трека Tyler, the Creator запустил промо-кампанию грядущего альбома. Он разместил в Лос-Анджелесе биллборды с надписью «Позвони мне, если потерялся» и номером телефона. Если позвонить по нему, можно услышать голоса рэпера и его мамы (вероятно, это часть трека).

Последний студийный альбом Tyler, the Creator — «Igor» — вышел в мае 2019 года. За него музыкант получил «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом. С тех пор свет увидели его совместные треки с Channel Tres («Fuego») и Brent Faiyaz («Gravity»), а также промо-сингл для Coca-Cola «Tell Me How».

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