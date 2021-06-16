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Художник Андрей Митенев выпустит книгу о российской тюрьме. Он написал ее в заключении

Семён Гудошников
Сегодня в 19:46

Скульптор и художник Андрей Митенев, осужденный на 2,5 года по «народной» 228-й статье, выпустит книгу о российской тюрьме «Бог есть любовь». Об этом «Афише Daily» рассказали представители автора.

В издание войдут более 200 рисунков и заметок, которые художник создал, находясь в заключении. В них Митенев рисовал и описывал сокамерников и сотрудников, распорядок дня, организацию тюремного быта, собственные чувства и мысли.

«Бог есть любовь» — это документальное свидетельство и лирический дневник. В ней последовательный рассказ о буднях заключенных перемежается с детальной рефлексией опыта лишения свободы. Название книги — цитата из первого послания святого Иоанна и текст популярного в «Матросской тишине» граффити, которое оставил неизвестный автор.

Эпизод 2. Аудиенция 

…страшного звали Леча, отвратительного — Татарин. От остальной камеры их шконки отделяли занавеси из простынь, украшенных неумелыми, но очень старательно сделанными изображениями минаретов, колючей проволоки, восьмиконечных воровских звезд и витиеватыми надписями «Жизнь ворам». 

— Присаживайся, — сказал Леча. 

Я присел на краешек Татариновой кровати. 

— Что за беда? 

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Эпизод 11. Трамвай

Узкая длинная клетка, действительно похожая на вагончик, битком набита людьми, ожидающими вызова на встречу со следователем или с адвокатом. Курить запрещено, но все курят. Мусора вредничают и устраивают сквозняк. Очень холодно. На стене — популярное здесь граффити «Бог есть любовь».

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Эпизод 226. Ласточки

…у тюремного ларька, как обычно, толпились покупатели. Под карнизом, прямо над очередью, прилепилось множество ласточкиных гнезд, из которых торчали широко распахнутые клювики. Родители птенцов сновали туда-сюда, часто роняя на зэков шлепочки помета. Обсираемые птицами зэки смиренно стояли, ожидая своей очереди. Я тоже стоял, но моя очередь уже подошла. Господи, какое счастье!

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«В тюрьме запрещены фото- или видеофиксация происходящего. Но мне повезло: когда сокамерники узнали, что я художник, подарили мне набор акварельных карандашей — тоже запрещенных. За время, проведенное в заключении, я создал около 300 работ разного формата. <…> То, что работы удалось вывезти, похоже на чудо. Большую часть рисунков, когда меня этапировали в Тамбовскую область, спасла моя жена Марина. Примерно треть серии (сцены насилия или халатности сотрудников, тайная ночная жизнь заключенных, конфликты и ритуалы) подверглась цензуре и была изъята. Ее я восстанавливал позже по памяти, в колонии», — рассказал художник.

Издание книги будет приурочено к персональной выставке Андрея Митенева, которая откроется в октябре. Тираж будет напечатан в частной типографии. Поддержать выход книги можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Андрей Митенев — скульптор и художник, куратор «Фортошных выставок», сокуратор Кочевого музея современного искусства, резидент мастерской в Бобровом переулке — одного из центров московской культурной жизни 2010-х. В 2017 году Андрей был осужден по статье 228 УК и 2,5 года отбывал наказание — сперва в московском СИЗО «Матросская тишина», затем в колонии под Тамбовом.

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