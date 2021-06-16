Художник Андрей Митенев выпустит книгу о российской тюрьме. Он написал ее в заключении

Скульптор и художник Андрей Митенев, осужденный на 2,5 года по «народной» 228-й статье, выпустит книгу о российской тюрьме «Бог есть любовь». Об этом «Афише Daily» рассказали представители автора.
В издание войдут более 200 рисунков и заметок, которые художник создал, находясь в заключении. В них Митенев рисовал и описывал сокамерников и сотрудников, распорядок дня, организацию тюремного быта, собственные чувства и мысли.
«Бог есть любовь» — это документальное свидетельство и лирический дневник. В ней последовательный рассказ о буднях заключенных перемежается с детальной рефлексией опыта лишения свободы. Название книги — цитата из первого послания святого Иоанна и текст популярного в «Матросской тишине» граффити, которое оставил неизвестный автор.
Эпизод 2. Аудиенция
…страшного звали Леча, отвратительного — Татарин. От остальной камеры их шконки отделяли занавеси из простынь, украшенных неумелыми, но очень старательно сделанными изображениями минаретов, колючей проволоки, восьмиконечных воровских звезд и витиеватыми надписями «Жизнь ворам».
— Присаживайся, — сказал Леча.
Я присел на краешек Татариновой кровати.
— Что за беда?
Эпизод 11. Трамвай
Узкая длинная клетка, действительно похожая на вагончик, битком набита людьми, ожидающими вызова на встречу со следователем или с адвокатом. Курить запрещено, но все курят. Мусора вредничают и устраивают сквозняк. Очень холодно. На стене — популярное здесь граффити «Бог есть любовь».
Эпизод 77. Христос воскресе!
…на Пасху ездили в Бутырку — смотреть патриарха. Выбрали 12 добровольцев с более-менее приличными физиономиями, в том числе и меня.
Построили в шеренгу, проверили внешний вид (роба чистенькая, бирка пришита, морды выбриты) и начали дрессировать.
— Христос воскресе! — орал начальник отряда, прохаживаясь вдоль строя.
— Воистину воскресе… — нестройно бубнили мы.
— *** рот! — негодовал начальник.
— *** [какого черта] вы как бледная немочь?! Еще раз: Христос воскресе!
Эпизод 226. Ласточки
…у тюремного ларька, как обычно, толпились покупатели. Под карнизом, прямо над очередью, прилепилось множество ласточкиных гнезд, из которых торчали широко распахнутые клювики. Родители птенцов сновали туда-сюда, часто роняя на зэков шлепочки помета. Обсираемые птицами зэки смиренно стояли, ожидая своей очереди. Я тоже стоял, но моя очередь уже подошла. Господи, какое счастье!
«В тюрьме запрещены фото- или видеофиксация происходящего. Но мне повезло: когда сокамерники узнали, что я художник, подарили мне набор акварельных карандашей — тоже запрещенных. За время, проведенное в заключении, я создал около 300 работ разного формата. <…> То, что работы удалось вывезти, похоже на чудо. Большую часть рисунков, когда меня этапировали в Тамбовскую область, спасла моя жена Марина. Примерно треть серии (сцены насилия или халатности сотрудников, тайная ночная жизнь заключенных, конфликты и ритуалы) подверглась цензуре и была изъята. Ее я восстанавливал позже по памяти, в колонии», — рассказал художник.
Издание книги будет приурочено к персональной выставке Андрея Митенева, которая откроется в октябре. Тираж будет напечатан в частной типографии. Поддержать выход книги можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Андрей Митенев — скульптор и художник, куратор «Фортошных выставок», сокуратор Кочевого музея современного искусства, резидент мастерской в Бобровом переулке — одного из центров московской культурной жизни 2010-х. В 2017 году Андрей был осужден по статье 228 УК и 2,5 года отбывал наказание — сперва в московском СИЗО «Матросская тишина», затем в колонии под Тамбовом.