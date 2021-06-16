Художник Андрей Митенев выпустит книгу о российской тюрьме. Он написал ее в заключении

Скульптор и художник Андрей Митенев, осужденный на 2,5 года по «народной» 228-й статье, выпустит книгу о российской тюрьме «Бог есть любовь». Об этом «Афише Daily» рассказали представители автора.

В издание войдут более 200 рисунков и заметок, которые художник создал, находясь в заключении. В них Митенев рисовал и описывал сокамерников и сотрудников, распорядок дня, организацию тюремного быта, собственные чувства и мысли.

«Бог есть любовь» — это документальное свидетельство и лирический дневник. В ней последовательный рассказ о буднях заключенных перемежается с детальной рефлексией опыта лишения свободы. Название книги — цитата из первого послания святого Иоанна и текст популярного в «Матросской тишине» граффити, которое оставил неизвестный автор.