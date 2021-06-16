Spotify запустил собственный сервис голосовых чатов Greenroom

Spotify представил собственную аудиоплатформу Greenroom — конкурента Clubhouse. Об этом сообщается на сайте стримингового сервиса.

Приложение доступно на iOS и Android в 135 странах мира, однако пока поддерживает только английский язык. Войти в него можно с помощью учетной записи Spotify.

По данным TechCrunch, сервис работает по тому же принципу, что и другие аудиоплатформы. В нем есть голосовые чаты — создать их может любой пользователь. Затем слушатели присоединяются к эфиру, а модератор дает им возможность высказаться. Такие комнаты вмещают до 1000 человек.

В Greenroom есть и текстовый чат, который можно включать и отключать в любое время. А после окончания эфира будет доступна его запись, которую можно отредактировать и потом превратить в подкаст.

Для привлечения авторов на платформу Spotify запустит фонд помощи создателям в монетизации контента. О его деталях обещают рассказать позже летом.

О планах запустить собственный сервис голосовых чатов Spotify сообщил в марте. Для запуска платформы компания купила приложение Locker Room — аналог Clubhouse, в котором пользователи обсуждают спорт.