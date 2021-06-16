Редакция «РБК Стиль» запустила проект помощи бездомным животным

В нем поучаствовало 20 собак и кошек из фондов «Суперсобака», «Ника» и центра реабилитации животных «Юна». У каждого животного появилась своя анкета с пленочными снимками, музыкальным портретом и краткой информацией. Например, дружелюбный и вежливый пес Норд любит играть в мячик, давать лапу, кушать печенье с сыром и мечтает найти дом со своим человеком. А скромная кошка Василек не может жить без своей подружки Белки и обожает крутиться на фитнес-колесе.

Кошки и собаки впервые побывали в доме на этой фотосессии. Создатели проекта считают, что люди могут «превратить его не во временный, а настоящий для этих героев и для других обитателей приютов и фондов помощи бездомным животным, ведь все они достойны своей главной роли».

Также «РБК Стиль» сделал специальные стикеры для телеграма с животными «Приглашаю обниматься». Посмотреть все анкеты хвостатых и скачать стикерпак можно здесь.